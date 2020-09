Coronavirus,: 'Due esami per identificare persone a rischio' - La 'sfida' del Policlinico Sant'Orsola di Bologna (Di giovedì 3 settembre 2020) E' quanto ha dichiarato il professore del Policlinico Sant'Orsola di Bologna , Marco Ranieri, ai microfoni di Tgcom24. Secondo Ranieri 'in questo momento il virus circola in una popolazione che è ... Leggi su tgcom24.mediaset

rtl1025 : ?? Due figli di Silvio #Berlusconi, Luigi e Barbara, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. Barbara… - MedicalFactsIT : Coronavirus: ritorno a scuola, Roberto Burioni si confronta con le due domande che tutti si fanno #coronavirus… - MediasetTgcom24 : Bambino positivo al coronavirus: due classi chiuse a Parigi #coronavirus - mauriziosgh : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, risalgono i contagi: +1.326. Record di tamponi, quasi 103 mila. Sei le vittime, due meno di martedì #ANSA #… - Today_it : Coronavirus, due pazienti positivi escono dall'ospedale: le immagini -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Due Coronavirus: due positivi escono da Covid center di Napoli La Repubblica Ignaro Moser e Damnate davvero negativi al Coronavirus?

Secondo alcune recenti segnalazioni anche Ignazio Moser e Andrea Damante farebbero parte di quei vip che, nonostante siano stati contagiati in Sardegna, stanno facendo di tutto per coprire la cosa. D ...

Ricoverati a Napoli con Coronavirus escono dall’ospedale di notte: “Fatto gravissimo”

Due pazienti positivi ricoverati al Covid Center dell’ospedale Loreto Mare di Napoli sono usciti all’esterno del nosocomio. Lo fa sapere la direzione generale dell’Asl Napoli 1 Centro, secondo cui si ...

Secondo alcune recenti segnalazioni anche Ignazio Moser e Andrea Damante farebbero parte di quei vip che, nonostante siano stati contagiati in Sardegna, stanno facendo di tutto per coprire la cosa. D ...Due pazienti positivi ricoverati al Covid Center dell’ospedale Loreto Mare di Napoli sono usciti all’esterno del nosocomio. Lo fa sapere la direzione generale dell’Asl Napoli 1 Centro, secondo cui si ...