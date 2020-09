Coronavirus, da ieri registrati altri 1.397 nuovi contagi, nessuna regione esclusa. Sono 10 le vittime (Di giovedì 3 settembre 2020) Non accenna purtroppo a migliorare situazione relativa ai nuovi contagi nel Paese in quanto, come illustra anche oggi la Protezione civile, nelle ultime 24 ore Sono stati censiti altri 1.397 casi. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza ad oggi, Sono 272.912 i casi totali registrati. Nello specifico, a livello regionale, ancora volta è la Lombardia a vantare il maggior numero di casi: 228 , seguita ‘stavolta’ dalla Campania (193), e poi dal Lazio (154). A differenza di ieri, che era stata la Basilicata, oggi purtroppo nessuna regione italiana ha mostrato zero contagi. Sul fronte delle vittime, illustra il report quotidiano elaborato dal ministero della salute, da ... Leggi su italiasera

rtl1025 : ?? E' di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. Numeri in crescita… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,1% Regioni con… - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 3 settembre: 1.397 contagi (ieri erano 1326) e 10 decessi. Calan… - LukyMe90 : RT @francescatotolo: È salita la tensione ad #Amantea, in provincia di Cosenza, dopo che ieri circa 3mila cittadini si sono riversati in st… - italiaserait : Coronavirus, da ieri registrati altri 1.397 nuovi contagi, nessuna regione esclusa. Sono 10 le vittime -