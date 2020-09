Coronavirus, Crisanti: “Serviranno 300-400 mila tamponi al giorno per affrontare l’apertura delle scuole e le elezioni” (Di giovedì 3 settembre 2020) “I tamponi che facciamo adesso ci bastano appena per controllare la situazione. L’aumento del numero dei tamponi e’ una cosa positiva ma consideriamo che le scuole non sono ancora ripartite, che le attività produttive ripartono questa settimana e che ci sono milioni di persone che entrano e escono dall’Italia ogni mese. Ci dovrebbero bastare tra i trecentomila e i quattrocentomila tamponi al giorno”. E’ quanto ha detto a Sky TG24, il virologo e ordinario di microbiologia all’Università di Padova, Andrea Crisanti. “Adesso aprono le scuole – ha spiegato – e sono circa otto milioni di bambini, per ogni ragazzo che ha la febbre immediatamente scatta il tampone per il ... Leggi su lanotiziagiornale

SkyTG24 : Scuola, Crisanti: 'Mascherine andrebbero messe anche seduti al banco' - Open_gol : I tempi di attesa per un primo vaccino in Italia contro il Coronavirus sono più lunghi di quanto ha annunciato il m… - petergomezblog : #Coronavirus, #Crisanti a SkyTg24: “#Vaccino entro fine anno? Non è possibile. Le scorciatoie sui tempi aumentano i… - SebastianTano90 : Mo sto tizio pure a Sky tg 24??? Ma i laboratori di Padova fanno così schifo? - guidozampini60 : RT @SkyTG24: Scuola, Crisanti: 'Mascherine andrebbero messe anche seduti al banco' -