Coronavirus | Crisanti “Non credo nel vaccino entro fine anno”

ROMA (ITALPRESS) – "Non credo a un vaccino entro fine anno. E' una cosa estremamente complicata, purtroppo non ha tempi comprimibili. La fase cosiddetta di sicurezza di un vaccino dura circa un anno e mezzo o due solo quella, perchè bisogna darlo a circa centomila persone in tutto il mondo. Questi sono tempi non comprimibili. Capisco l'esigenza e l'aspettativa, però non vorrei che si prendesse una scorciatoia, perchè ogni scorciatoia che prendiamo aumenta il rischio o che il vaccino non sia efficace o che abbia degli effetti indesiderati". Così a Buongiorno, su Sky TG24 Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova. "Si diceva – ha continuato – che il vaccino ...

