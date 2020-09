Coronavirus, Crisanti: "Mascherine per gli studenti al banco. Vaccino? Nel 2021" (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA - " Le Mascherine servono e funzionano. Se teniamo gli studenti tutti zitti per ore va bene che non la indossino in classe, ma non ce la vedo una classe che sta in silenzio per ore. Di fatto ... Leggi su corrieredellosport

La7tv : #inonda Il Prof. Andrea #Crisanti: 'Bisogna trovare più asintomatici possibile affinché non vengano a contatto con… - fanpage : Galli: “Crisanti ha ragione, servono 300mila tamponi al giorno. Noi esultiamo per 90mila” - massimo_san : RT @Open_gol: I tempi di attesa per un primo vaccino in Italia contro il Coronavirus sono più lunghi di quanto ha annunciato il ministro, s… - Open_gol : I tempi di attesa per un primo vaccino in Italia contro il Coronavirus sono più lunghi di quanto ha annunciato il m… - DatabaseItalia : A scuola le mascherine andrebbero portate dai ragazzi anche quando sono seduti al banco. Ne è convinto il virologo … -