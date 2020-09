Coronavirus, contagio di massa al Boca Juniors: 18 positivi (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Boca Juniors ha confermato con una nota che, dopo aver effettuato l’ultimo giro di tamponi, ben 18 giocatori della rosa della prima squadra sono risultati positivi al Coronavirus. Il tutto a due settimane dall’esordio in Coppa Libertadores, contro i paraguayani del Libertad, logicamente a rischio. Il club ha anche precisato che “dieci hanno sintomi lievi, e otto sono asintomatici”. I coinvolti sono tutti in isolamento, mentre la dirigenza sta tentando di capire come si sia potuto sviluppare il contagio di massa. Notizie del giorno – Tre positivi al PSG, squadra non paga gli stipendi, il web deride Karsdorp FOTO Italia Under-21 in isolamento, un positivo a contatto con il gruppo: gara con la Slovenia a rischioL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : Si muove su quattro #zampe con passo felino, il nuovo #robot 'Spot' che esamina a distanza i #pazienti con sintomi… - Corriere : Il contagio sale ovunque. Italia «meglio» della media europea - Corriere : Coronavirus in Europa, il contagio sale ovunque. Italia ancora meglio della media conti... - XERDAN_Design : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: #Berlusconi positivo, probabile contagio in Sardegna - prima vittima post lockdown, un pensionato 78… - peppesignore : RT @franna_rugg84: Abbiamo appena approvato alla Camera il Dl che proroga lo stato di emergenza. Questo consentirà al nostro Paese di cont… -