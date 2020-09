Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (3 settembre 2020) (Di giovedì 3 settembre 2020) La data prevista per il rientro a scuola è ancor incerta, anche se alcune regioni hanno optato per il 24, esattamente dopo le elezioni. Nel frattempo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato che entro il 2020 si potrà usufruire delle prime dosi di vaccino Astrazeneca poiché nelle ultime ore è stato reso definitivo … L'articolo Leggi su dailynews24

Gazzetta_it : #Coronavirus, tutte le notizie di oggi - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 3 settembre: 1.397 contagi e 10 decessi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 agosto: 1.367 nuovi casi e 13 morti nelle u... - Yogaolic : RT @lucarango88: ?? Grafico Bollettino #Coronavirus #Lombardia #3Settembre #Covid_19 #COVID19 #COVID - ilSicilia : #EmergenzaCOVID19 #bollettino Coronavirus: 54 nuovi positivi in Sicilia, aumentano i ricoveri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: 8 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. - Cosenza: 8 in reparto; 1 in rianimazione; 46 in isolamento ...Cresce ancora il numero di contagiati dal coronavirus in Valle d'Aosta. I casi positivi sono 36 (quattro in più rispetto a ieri), di cui tre ricoverati all'ospedale Parini e gli altri 33 in isolamento ...