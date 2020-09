Coronavirus Anzio, 2 nuovi casi, salgono a 30 le persone positive. La situazione aggiornata al 3 settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) Al momento i cittadini positivi al Coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diventati complessivamente 30, con due nuovi casi registrati nella giornata di oggi (6 ricoverati in ospedale e 24 in isolamento domiciliare). Si invita la cittadinanza a rispettare, scrupolosamente, le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus. Così in una nota il Sindaco, Candido De Angelis. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

