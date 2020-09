Coronavirus, Anthony Fauci: “Possibile ma non probabile” che il vaccino sia pronto a ottobre (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ “possibile” ma non “probabile” che il vaccino contro il Coronavirus sia disponibile gia’ a partire dal prossimo mese di ottobre. Lo ha dichiarato il massimo esperto virologo degli Stati Uniti, Anthony Fauci, in un’intervista all’emittente satellitare “Cnn”. Ieri i Centri Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno invitato i funzionari sanitari pubblici in tutto il Paese a prepararsi alla distribuzione di un potenziale vaccino gia’ il mese prossimo. Secondo Fauci, tuttavia, al momento e’ piu’ probabile che il vaccino sia disponibile a novembre o a dicembre. “Si tratta in ogni caso di stime approssimative. E’ nel novero delle ... Leggi su meteoweb.eu

