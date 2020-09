Coronavirus, al via i test per il vaccino Sanofi-Gsk: “Risultati promettenti, 1 milione di dosi nel 2021” (Di giovedì 3 settembre 2020) Sanofi e GSK annunciano di avere avviato oggi su oltre 400 partecipanti la sperimentazione clinica di fase 1/2 per il loro vaccino COVID-19 adiuvato. Il vaccino candidato, sviluppato in collaborazione dalle due aziende, utilizza la stessa tecnologia basata su proteine ​​ricombinanti di uno dei vaccini contro l’influenza stagionale di Sanofi con la tecnologia adiuvante pandemica consolidata di GSK. Gli studi preclinici – si spiega in una nota – “mostrano sicurezza e immunogenicità promettenti”. In attesa degli eventuali dati positivi della Fase 1/2, le aziende sottoloineano di essere pronte a passare alla Fase 3 entro la fine del 2020 e stanno aumentando la produzione dell’antigene e dell’adiuvante con l’obiettivo di produrre fino a ... Leggi su meteoweb.eu

