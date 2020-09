Coronavirus a Roma: il numero dei casi quartiere per quartiere, ecco la situazione aggiornata (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Coronavirus nei quartieri di Roma, disponibili gli aggiornamenti sui dati del contagio. Lo studio è prodotto dal Seresmi, il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. I dati qui riportati sono aggiornati al 31 agosto 2020. Coronavirus nel Lazio: ecco il punto della situazione Nella giornata di ieri si sono registrati 9 nuovi casi di Covid-19 nel Lazio. Stando ai dati forniti ieri, mercoledì 1°luglio, sono 832 gli attuali casi positivi al Covid-19. Di questi, 630 sono in isolamento domiciliare, 190 sono ricoverati non in terapia intensiva, 12 sono in terapia intensiva. 839 sono i pazienti deceduti e 6448 le persone guarite. In ... Leggi su ilcorrieredellacitta

