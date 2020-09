Coronavirus a Napoli, oggi 58 nuovi casi: la situazione (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dei 193 nuovi casi di Coronavirus emersi oggi in Campania, 58 sono stati registrati nella città di Napoli. Di questi 10 rientrati dalle vacanze in Sardegna, 4 dall’estero, 29 dalla ricostruzione dei link epidemiologici dei precedenti contagiati, 15 dai tamponi eseguiti dall’USCA, l’Unità Speciali di Continuità assistenziale che effettuano i test direttamente al domicilio. Stando a quanto comunica l’Asl Napoli 1 Centro, nei due ospedali dedicati ai pazienti covid-19 figurano al momento 49 persone: 24 si trovano al Covid Center dell’Ospedale del Mare, 25 al Loreto Mare. Sono tutti ricoverati in reparto ordinario. Dal 12 agosto ad oggi il totale dei positivi ... Leggi su anteprima24

annatrieste : Non mi posso prendere un attimo di pausa che Gucci sdogana la sguessera, i giocatori del Napoli si fanno l'idromass… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'In condizioni attuali impossibile aprire scuole' - SandroDeluca2 : RT @rep_napoli: Coronavirus in Campania, nuova impennata di contagiati: sono 193, di cui 65 viaggiatori [a cura di PAOLO DE LUCA] [aggiorna… - rep_napoli : Coronavirus: due positivi escono da Covid center di Napoli [aggiornamento delle 18:20] - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, ancora oltre 1300 casi nelle ultime ore: ecco i dati uffic… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Napoli Coronavirus a Napoli, due ragazzini positivi ricoverati al Covid Center in fuga dal Loreto mare Il Mattino Coronavirus, 193 nuovi casi in Campania, molti provenienti da Sardegna e da viaggi all'estero

Napoli – Sono 2.580 le persone attualmente positive al coronavirus in Campania (+193 rispetto al dato di ieri). Di queste, 2.391 (+156) sono in isolamento domiciliare, 185 (+22) le persone ricoverate ...

Napoli, due positivi "evadono" dal Covid center nella notte. «Fatto gravissimo»

Due pazienti positivi ricoverati al Covid Center Loreto Mare di Napoli escono all'esterno del nosocomio. È quanto fa sapere la Direzione generale della Asl Napoli 1 centro, che giudica il fatto «gravi ...

Napoli – Sono 2.580 le persone attualmente positive al coronavirus in Campania (+193 rispetto al dato di ieri). Di queste, 2.391 (+156) sono in isolamento domiciliare, 185 (+22) le persone ricoverate ...Due pazienti positivi ricoverati al Covid Center Loreto Mare di Napoli escono all'esterno del nosocomio. È quanto fa sapere la Direzione generale della Asl Napoli 1 centro, che giudica il fatto «gravi ...