Coronavirus, 112 boss (su 223) scarcerati durante l’emergenza ancora ai domiciliari. Bonafede: “Condizioni rivalutate dai giudici” (Di giovedì 3 settembre 2020) Circa la metà dei boss mafiosi ai quali sono stati concessi gli arresti domiciliari durante l’emergenza Coronavirus è ancora fuori dal carcere. Lo sostiene il quotidiano Repubblica, che quantifica in 112 i mafiosi e narcotrafficanti liberati durante il lockdown e non rientrati in cella nonostante il decreto varato nel mese di maggio dal ministro Alfonso Bonafede. durante l’emergenza Coronavirus, infatti, i giudici di sorveglianza avevano concesso i domiciliari a 223 detenuti in regimi di Alta sicurezza e 41 bis. Scarcerazioni ordinate per un presunto rischio contagio dentro ai penitenziari e legati anche a una circolare diffusa dal Dipartimento amministrazione penitenziaria, guidato in quel ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 112 Coronavirus, 112 boss (su 223) scarcerati durante l’emergenza ancora ai domiciliari Il Fatto Quotidiano Mafia, il decreto Bonafede non è bastato: 112 boss sono ancora ai domiciliari

