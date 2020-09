Corona virus: Italia, 28915 attualmente positivi a test (+1098 in un giorno) con 35507 decessi (10) e 208490 guariti (289). Totale di 272912 casi (1397) Dati della protezione civile (Di giovedì 3 settembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 28915 attualmente positivi a test (+1098 in un giorno) con 35507 decessi (10) e 208490 guariti (289). Totale di 272912 casi (1397) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Capri, Pantelleria e soprattutto Villa Certosa, Sardegna. La storia del contagio di Silvio Berlusconi e della compagna Marta Fascina – che rischia di trasformare in un cluster anche la villa di Arcore ...Il Prof. LOPALCO SPAVENTA Tutti. Ecco COSA ha previsto per l'ITALIALa curva dei CONTAGI da CORONAVIRUS, in Italia, continua a salire giorno dopo giorno facendo crescere l’apprensione e le paure per un ...