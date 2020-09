Cooperativa di Legnaia: ultimi giorni di speranza per non chiudere (Di giovedì 3 settembre 2020) Cooperativa di Legnaia: a rischio 100 posti di lavoro 24 settembre 2019 Cooperativa di Legnaia furto da migliaia di euro, il direttore: 'Un danno economico e morale' / VIDEO 15 marzo 2019 Maxi furto ... Leggi su firenzetoday

Ultime Notizie dalla rete : Cooperativa Legnaia

FirenzeToday

Sono settimane decisive per la Cooperativa di Legnaia. L’azienda si trova in stato di crisi da giugno dello scorso anno a causa di un forte indebitamento con le banche ed entro il 30 settembre, se non ...