Conto alla rovescia per Giorgia Palmas che prepara le borse per il parto (Foto) (Di giovedì 3 settembre 2020) Tra tradizioni e cose da non dimenticare per il parto Giorgia Palmas ha già preparato ben tre borse da portare in ospedale o in clinica quando la sua bimba vorrà venire al mondo (Foto). La dolce attesa sta per terminare, Giorgia Palmas e Filippi Magnini stanno per avere una bambina e la splendida showgirl sarda è già mamma della dolce Sofia che ha 12 anni e che come tutta la famiglia non vede l’ora di tenere tra le braccia la sua sorellina. La camiciola della fortuna che le ha regalato la sua mamma è una delle prime cose che l’ex velina ha messo in borsa: “Me l’aveva regalata già per Sofia e me l’ha regalata di nuovo”. Ci sono tante cose che per il parto non ... Leggi su ultimenotizieflash

Gazzetta_it : Conto alla rovescia per #Vidal: l'#Inter è vicina al gran colpo #Calciomercato #Barcellona - CarloCalenda : Stefano, il punto è semplice: hai messo in bocca le tue idiosincrasie all’autore, senza sapere che lavora con… - carmelitadurso : Conto alla rovescia ? #sitorna #backtowork #colcuore?? - Mari19660 : RT @world_warriors1: #WAL E oggi il conto alla rovescia scende a - 4 giorni al Tweetstorm! ?? #bastacaccia ???? - GabriellaBargh1 : RT @world_warriors1: #WAL E oggi il conto alla rovescia scende a - 4 giorni al Tweetstorm! ?? #bastacaccia ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Conto alla Conto alla rovescia Trend-online.com Blangiardo (Istat): «Con il Covid nascite ai nuovi minimi. Scenderemo sotto 400 mila, il welfare deve cambiare»

Gian Carlo Blangiardo, 71 anni, demografo, presidente dell’Istat dal 2019, ha notato una stranezza: nove mesi dopo l’arrivo della nube tossica di Chernobyl, nel maggio del 1986, la natalità in Italia ...

Krimisa parte 2a: blitz tra Milano, Varese e Pavia. Altro colpo alla locale di Legnano

L’inchiesta avrebbe poi documentato una corruzione dello stesso appartenente alla associazione mafiosa ad un funzionario ... costringendolo a versare quanto preteso sia in contanti che tramite dei ...

Gian Carlo Blangiardo, 71 anni, demografo, presidente dell’Istat dal 2019, ha notato una stranezza: nove mesi dopo l’arrivo della nube tossica di Chernobyl, nel maggio del 1986, la natalità in Italia ...L’inchiesta avrebbe poi documentato una corruzione dello stesso appartenente alla associazione mafiosa ad un funzionario ... costringendolo a versare quanto preteso sia in contanti che tramite dei ...