“Contea, profumi di cultura europea” dal 24 al 27 settembre a Gorizia (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ deciso, si chiamerà “Contea, profumi di cultura europea” e si svolgerà dal 24 al 27 settembre la manifestazione culturale ed enogastronomia che, nel 2020, sarà realizzata al posto di Gusti di frontiera, bloccata a causa di Covid 19 e che dovrebbe ripartire nel 2021, evoluzione dell’epidemia permettendo. Ma “Contea”, come spiega il sindaco, Rodolfo Ziberna, non vuole essere un semplice evento tappabuchi ma, già dalla prima edizione, avrà personalità e vita proprie e diventerà, un appuntamento fisso, a fine aprile di ogni anno, in occasione del compleanno della città. “Dalla fine del lock down abbiamo deciso di guardare avanti, di non lasciarci travolgere dalla paura – ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : “Contea profumi