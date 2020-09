Conte incontra Musumeci. In arrivo aiuti per la Sicilia. Al vertice hanno partecipato anche il sindaco di Lampedusa Martello e cinque ministri (Di giovedì 3 settembre 2020) Chissà cosa diranno quelli che da giorni non fanno che ripetere che il governo non ha idea di come affrontare l’emergenza migranti a Lampedusa e in tutta la Sicilia. Già perché, come promesso da giorni, ieri è stato consumato l’atteso vertice tra il premier Giuseppe Conte, il sindaco dell’isola Totò Martello e il presidente di regione Nello Musumeci che ha apprezzato gli sforzi prodotti pur dichiarando che “restano diversità di vedute con il governo, che ha proposto alcune iniziative ma slegate da un calendario, al di fuori di scadenze precise”. Un summit, durato circa due ore, in cui la questione è stata affrontata a tutto tondo dall’esecutivo come si può intuire dalla presenza ... Leggi su lanotiziagiornale

MediasetTgcom24 : Migranti, Conte incontra il governatore Musumeci e il sindaco di Lampedusa #migranti - ag_notizie : Migranti, Musumeci incontra Conte: 'Diversità di vedute sul problema, attendiamo risposte' - ParisiSonia : RT @ilriformista: Il governatore siciliano: 'A parole c'è la volontà del governo di risolvere il problema degli hot spot' - infoitinterno : Migranti: Conte incontra Musumeci e Martello, la Lega resta fuori e protesta - ilriformista : Il governatore siciliano: 'A parole c'è la volontà del governo di risolvere il problema degli hot spot' -