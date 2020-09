Conte assicura: svuoteremo hotspot di Lampedusa entro venerdì. Aiuti fiscali a famiglie e imprese dell'Isola (Di giovedì 3 settembre 2020) ll governatore della Sicilia Musumeci si dice 'soddisfatto a metà' perché, afferma, 'ci troviamo di fronte a tanti impegni ma a nessuna certezza' Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Conte assicura Migranti, il premier assicura: svuotiamo subito Lampedusa. Oggi in Cdm aiuti per la Sicilia Il Messaggero Conte incontra Musumeci e Martello: ‘Via i migranti da Lampedusa’

Migranti, l’hotspot di Lampedusa sarà svuotato entro venerdì. Conte: Pronti ad aiuti economici

