Conte annuncia: “Da venerdì svuotato l’hotspot di Lampedusa” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il provvedimento è stato preso dopo l’incontro tra il premier, il governatore siciliano Musumeci e il sindaco Martello. “Verrà rafforzata la sorveglianza sanitaria dei migranti per garantire la massima sicurezza”, ha dichiarato Conte. La giornata di venerdì diventa particolarmente attesa per gli abitanti di Lampedusa. Giuseppe Conte, infatti, ha annunciato che a partire da domani si … L'articolo Conte annuncia: “Da venerdì svuotato l’hotspot di Lampedusa” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

