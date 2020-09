Contagiata anche Marta Fascina, la fidanzata di Silvio Berlusconi (Di giovedì 3 settembre 2020) Come prevedibile, vista la dinamica dei contagi, anche la fidanzata di Silvio Berlusconi è risultata positiva ai test Covid. La notizia è stata riportata da Il Corriere della Sera che ha spiegato come nella tarda serata di ieri, dopo la notizia dell’infezione del Presidente dei Forza Italia – e dei suoi figli e di alcuni suoi nipoti – i test sono stati estesi e hanno coinvolto anche Marta Fascina, deputata forzista e al fianco dell’ex Presidente del Consiglio da qualche mese. LEGGI anche > Berlusconi è positivo al coronavirus, la comunicazione di Zangrillo La notizia è iniziata a circolare tra i banchi di Montecitorio da questa mattina e ha trovato conferma in fonti ufficiali, ... Leggi su giornalettismo

