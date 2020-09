Confindustria Benevento, intesa con la Croce Rossa: Casa e lavoro per i senzatetto (Di giovedì 3 settembre 2020) Confindustria Benevento e Croce Rossa Italiana (Comitato di Benevento) siglano “un protocollo volto a rafforzare la rete collaborativa Istituzionale per garantire l’inclusione sociale dei senza dimora”. A sottoscrivere l’intesa sono Filippo Liverini, presidente di Confindustria Benevento e Stefano Tangredi, presidente del Comitato regionale Croce Rossa (intervenuto in luogo di Giovanni de Michele presidente del Comitato di Benevento, impossibilitato a presenziare per sopraggiunti impegni. “L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Housing First promosso dal Comune di Benevento in qualità di capofila nell’ambito Territoriale B1 ... Leggi su ildenaro

