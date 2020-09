Conferenza stampa Mancini: «Siamo un bel gruppo, le porte della Nazionale sono aperte» (Di giovedì 3 settembre 2020) Roberto Mancini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Bosnia. Le parole del ct Roberto Mancini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Bosnia, in programma domani a Firenze. Le parole del ct azzurro. SQUADRA – «Dobbiamo ragionare su due partite in tre giornate con giocatori che arrivano da situazioni diverse dal solito. Sceglierò chi starà meglio, quasi tutti faranno una partita mi sembra abbastanza normale». gruppo – «Io credo che ci sia un buon gruppo, al di là dell’amicizia di Belotti e Immobile». GIOCATORI – «Come li ho ritrovati dopo le ferie? Abbastanza bene. Un conto è ... Leggi su calcionews24

