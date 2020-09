Conferenza stampa Florenzi: «Dzeko? Domani sarà solo un avversario. Sul mio futuro…» (Di giovedì 3 settembre 2020) Conferenza stampa Florenzi: le parole del terzino dell’Italia alla vigilia della sfida contro la Bosnia in programma a Firenze Alessandro Florenzi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Bosnia, in programma Domani al Franchi di Firenze. Le sue parole. ORGOGLIO – «Non sarà bello Domani cantare l’inno visto che giocheremo a porte chiuse. Sarà diverso, come è stato diverso ricominciare a giocare. Sarà un orgoglio in più indossare questa maglia per un Paese che ha passato quello che ha passato e che si sta rialzando». UOMO MERCATO – «Il mio futuro me lo costruisco tutti i giorni. Ogni giorno dò il 100% dove sono. In questo momento penso alla ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Madonna Nera di Viggiano: conferenza stampa sulle festività 2020 La Gazzetta della Val d'Agri Già esauriti i biglietti per i tre concerti del Teatro dell'Opera nella Nuvola

In un'ora terminati i tagliandi per gli eventi dell?11, 18 e 23 settembre: per la prima volta la musica classica nel palazzo congressuale dell'EUR. Tre appuntamenti a settembre per portare, per la pri ...

Caravaggio a Rovereto, “insostenibile commedia” dice assessore di Siracusa favorevole al prestito

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha espresso il suo no al prestito del Seppellimento di Lucia di Caravaggio al Mart di Rovereto. Ma nella sua giunta c’è chi la pensa in modo diverso, tra cui ...

