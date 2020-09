Concept fantasioso sul Samsung Galaxy S21: colpiscono le fotocamere (Di giovedì 3 settembre 2020) Non sappiamo ancora quale aspetto potrebbe avere il Samsung Galaxy S21, ma già sono stati realizzati alcuni Concept video estremamente interessanti, che abbiamo pensato voleste vedere (specie se tra voi, come si può immaginare, ci sono utenti affezionati ai prodotti del colosso di Seul). Si presume che anche per il prossimo anno la società asiatica sforni tre diversi versioni del prossimo top di gamma della serie Galaxy S, di cui eventualmente anche un modello Ultra. Sono tanti i dubbi che gravitano intorno alla figura del Samsung Galaxy S21, che, come riportato da ‘SamMobile‘, un progettista in particolare ha immaginato possa ereditare lo stesso assetto fotografico principale dei Samsung Galaxy Note 20. Dati i ... Leggi su optimagazine

