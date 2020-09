Componentistica - Una joint venture italo-tedesca investe in Irpinia (Di giovedì 3 settembre 2020) Una joint venture italo-tedesca, la Schlote Automotive Italia, ha in programma di investire 52 milioni di euro per produrre cambi per auto nell'area industriale di Nusco, in Irpinia. L'iniziativa è promossa da Schlote, gruppo tedesco attivo nelle lavorazioni meccaniche di precisione e in componenti per telai e trasmissioni, da Bohai Trimet, società sempre tedesca ma di proprietà dei cinesi della Baic, specializzata in componenti per il comparto auto, e da Sirpress, azienda italiana del gruppo Sira Industrie, leader nella produzione di stampi e getti pressofusi in alluminio per l'automotive.Un capannone e 150 assunzioni. Il progetto, promosso innanzitutto dall'imprenditore bolognese Valerio Gruppioni (che nell'area ha rilevato, tramite la Sirpress, dalla curatela ... Leggi su quattroruote

