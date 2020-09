Colpo Atalanta, preso Romero dalla Juventus per 25 milioni (Di giovedì 3 settembre 2020) Romero all’Atalanta Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, l’Atalanta mette a egno un bel copo di mercato. Gli orobici, infatti, hanno trovato l’accordo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, L'ATALANTA BEFFA IL NAPOLI. SFUMA IL COLPO IN DIFESA, GASPERINI ESULTA >>>> - CalcioWeb : Calciomercato #Atalanta, altro colpo: preso #Romero dalla #Juventus - - maustron9er : RT @FidoRossonero: @DiMarzio @juventusfc @Atalanta_BC @SkySport Buon colpo ma se fossero confermati i 25 milioni sarebbe scandaloso - valerioj000 : RT @FidoRossonero: @DiMarzio @juventusfc @Atalanta_BC @SkySport Buon colpo ma se fossero confermati i 25 milioni sarebbe scandaloso - FidoRossonero : @DiMarzio @juventusfc @Atalanta_BC @SkySport Buon colpo ma se fossero confermati i 25 milioni sarebbe scandaloso -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Atalanta

TUTTO mercato WEB

L’Atalanta ha chiuso per un colpo in prospettiva. Dal Barcellona U18, infatti, è arrivato Anwar Mediero esterno classe 2002. A Bergamo troverà un ambiente ideale per crescere e affermarsi. A curare la ...Nuova uscita di mercato per la Juventus. Dopo lo scambio di documenti, si attende solo l’ufficialità per il trasferimento del difensore Romero all’Atalanta. Fabio Paratici () In attesa delle entrate, ...