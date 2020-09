Coldiretti Puglia: bene l’abolizione del superticket sanitario, “soldi finiti entro autunno bomba sociale con pensioni al minimo” Prospettiva: uno su tre "si ritroverà senza risparmi per pagare cibo, riscaldamento e debiti vari" (Di giovedì 3 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: bene l’abolizione della tassa di 10 euro a ricetta per visite specialistiche ed esami diagnostici in strutture pubbliche, in un momento in cui più di 1 pensionato su 3 (37,8%) finirà i soldi e si ritroverà senza risparmi per pagare cibo, riscaldamento e debiti vari entro l’autunno, innescando una bomba sociale. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia all’entrata in vigore della norma nazionale che ha abolito il superticket sanitario per le prestazioni sanitarie ... Leggi su noinotizie

