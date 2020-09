Claudio Baglioni, dopo sette anni un nuovo album di inediti: 'Ritorno alla grande tradizione pop' (Di giovedì 3 settembre 2020) ' Vero e sincero ': così Claudio Baglioni descrive il suo nuovo album di inediti in uscita il 4 dicembre . Il disco arriva a sette anni dal precedente lavoro di studio mentre resta ancora top secret ... Leggi su leggo

A distanza di 7 anni dal suo ultimo album "ConVoi", Claudio Baglioni annuncia l'uscita di un nuovo album di inediti. Come il cantautore romano ha annunciato sui social sarà "Un album ideato e composto ...Baglioni non rivela ancora il titolo del suo nuovo lavoro discografico (sedicesimo album in studio della sua cinquantennale straordinaria carriera). "Solo alla fine - spiega - ascoltandolo parlare e g ...