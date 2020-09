Clamorosa svolta sul futuro di Messi, TycSports: “Al 90% resterà al Barcellona” (Di giovedì 3 settembre 2020) L’ennesimo colpo di scena nella telenovela Messi. Secondo quanto riporta ‘Tyc Sports’, il 33enne argentino alla fine potrebbe rimanere al Barcellona. Anzi l’emittente argentina parla di “un 90% di possibilità che la Pulce onori il suo contratto fino alla scadenza del 30 giugno 2021 per poi andare via da svincolato”. Una decisione definitiva potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Ricordiamo che ieri l’incontro tra il padre di Messi, Jorge, e il presidente blaugrana Bartomeu non ha avuto esito positivo. Jorge Messi allo scoperto: le parole del padre dell’argentino sul suo futuroL'articolo Clamorosa svolta sul futuro di Messi, TycSports: “Al 90% resterà ... Leggi su calcioweb.eu

Arek Milik è oramai in un’uscita dal Napoli. Il polacco è sul mercato da molto tempo dopo l’acquisto di Osimhen. A parlarne è Il Mattino che dedica uno spazio al calciomercato azzurro parlando anche d ...

Ha del clamoroso ciò che è accaduto al Tour de France 2020 al termine della quinta tappa. Dopo una giornata tutt’altro che stressante, nella quale il gruppo è andato a velocità relativamente calma, a ...

Arek Milik è oramai in un'uscita dal Napoli. Il polacco è sul mercato da molto tempo dopo l'acquisto di Osimhen. A parlarne è Il Mattino che dedica uno spazio al calciomercato azzurro parlando anche d ...