Ciclismo, Tour, sesta tappa, vince il kazako Lutsenko, si rivede Aru (Di giovedì 3 settembre 2020) sesta tappa del Tour de France, arrivo sul Mont Aigoual, salita inedita sul Massiccio Centrale: fuga vincente del kazako Alexej Lutsenko, Astana,, 27 anni, che in questo genere di azioni non sbaglia ... Leggi su gazzetta

Il belga Wout Van Aert ha conquistato la quinta tappa del Tour de France, precedendo nello sprint finale l'olandese Cees Bol e l'irlandese Sam Bennett. A caratterizzare questa frazione è stata però so ...Alexey Lutsenko ha conquistato in solitaria, dopo una lunghissima fuga, la 6^ tappa del Tour de France, 191 km con arrivo in salita a Mont Aigoual. Adam Yates mantiene la maglia gialla. Venerdì la 7^ ...