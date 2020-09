CIBUS, Giansanti: “Istituire Forum permanente sull’agroalimentare” (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Rilanciare l’agroalimentare italiano attraverso un Forum permanente di confronto di tutta la filiera, dalle aziende agricole, alla trasformazione, fino alla logistica ed al commercio. Questa la proposta lanciata oggi dal presidente di Confagricoltura Massimiliano, Giansanti, nel suo intervento al CIBUS Forum. “La pandemia – ha detto il presidente di Confagricoltura – avrà conseguenze di ordine strutturale sui consumi e, di conseguenza, sulle modalità di produzione dei nostri prodotti. Abbiamo davanti a noi grandi sfide, ma anche grandi opportunità. Oggi produciamo il 75% del nostro fabbisogno; dobbiamo arrivare al 100%. Produrre di più in modo più competitivo deve essere il nostro obiettivo, l’obiettivo di tutta la ... Leggi su quifinanza

