“Ci ha fotografato le parti intime”, Valentina Vignali denuncia lo skipper (Di giovedì 3 settembre 2020) La denuncia choc di Valentina Vignali: lo skipper della barca ha fotografato le parti intime della cestista e delle sue amiche durante la vacanza. La reazione Foto da Instagram: @ValentinaVignaliHa dell’incredibile la sgradevole esperienza vissuta dalla cestista Valentina Vignali e dalle sue amiche che stavano trascorrendo una tranquilla vacanza in barca. Le ragazze si sono affidate ad uno skipper, che con professionalità avrebbe dovuto guidarle nei loro giorni liberi alle Isole Eolie. Attraverso le stories Instagram, la modella ed ex gieffina ha raccontato di essersi completamente affidata a questa persona che avrebbe dovuto fare loro da guida. Ma quest’uomo si ... Leggi su chenews

