Chiesa al Milan? E’ lui il grande obiettivo del calciomercato rossonero (Di giovedì 3 settembre 2020) Chiesa al Milan – Secondo Tuttosport il Milan dopo aver regalato a Stefano Pioli Ibrahimovic (nuovamente), Brahim Diaz e aver quasi chiuso per l’arrivo di Tonali e Bakayoko vuole provare a regalarsi un grande colpo di calciomercato: Federico Chiesa. Nessuna trattativa ufficiale al momento, ma l’interesse per Federico Chiesa sembra essere concreto. L’esterno d’attacco sembra voler terminare la sua avventura alla Fiorentina. Rocco Commisso a fine stagione gli ha dato il ‘permesso’ di portare offerte congrue da parte di altre società, in modo da valutarle. Chiesa al Milan: il problema è il costo del cartellino Il vero ostacolo per Il Milan però potrebbero ... Leggi su giornal

