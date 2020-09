Chiara Ferragni e Fedez, foto romantica nell'armadio di casa. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Che volgarità...» (Di giovedì 3 settembre 2020) Chiara Ferragni e Fedez, foto romantica nell'armadio di casa. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Che volgarità...». Dopo i festeggiamenti romani per il secondo... Leggi su leggo

LaStampa : Chiara Ferragni: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay” - cocoa_key : RT @vogue_italia: Un esempio super veloce? Beach waves, riga in mezzo e mollettine gioiello come Chiara Ferragni - farawayfromyouu : RT @_valslife: e dopo due anni ancora bramo i vestiti indossati da chiara ferragni al matrimonio ed alla festa post matrimonio https://t.co… - mounds_shame : @simonadistante Non vedo perché, agli Oscar e a tutti i party di contorno ci vanno attori, cantanti, celebrities e… - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: CHIARA FERRAGNI CAMBIA PIÙ SOCI CHE FILTRI INSTAGRAM - FUORI (CON PENALE MILIONARIA) MORGESE -