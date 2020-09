Chi vincerà la partita del Cuore? – Edizione Speciale 2020, stasera in tv: tutti gli artisti, come funziona, orario, canale (Di giovedì 3 settembre 2020) Questa sera in prima serata e in diretta su Rai 1 andrà in onda lo storico appuntamento con la Nazionale Cantanti. Appuntamento, dunque, da non perdere con “Chi vincerà la partita del Cuore – Edizione Speciale 2020?. Per la prima volta si sfideranno allo Stadio Bentegodi di Verona quattro squadre capitanate da Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, Salmo e Massimo Giletti. I cantanti dovranno ingaggiare un portiere tra i campioni del calcio, una calciatrice della Nazionale di calcio femminile, altri artisti e cantanti ma anche lavoratori del mondo dello spettacolo e un direttore tecnico. Le squadre si sfideranno in due partite eliminatorie: ognuna durerà 30 minuti. Poi ci sarà la finale. In questa Edizione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

RadiocorriereTv : 'Chi vincerà #LaPartitaDelCuore?' Tutto pronto per un'edizione davvero speciale de la @partitadelcuore, storico app… - Inter : ?? | BRACKET Scegli tu il gol più bello della stagione: ogni giorno sulle nostre Instagram Stories potrai votare il… - inmaculadaglezc : RT @RadiocorriereTv: 'Chi vincerà #LaPartitaDelCuore?' Tutto pronto per un'edizione davvero speciale de la @partitadelcuore, storico appunt… - CorriereCitta : Chi vincerà la partita del Cuore? – Edizione Speciale 2020, stasera in tv: tutti gli artisti, come funziona, orario… - VinnyVinile : “Chi vincerà LA PARTITA DEL CUORE? – Edizione speciale 2020”: stasera allo Stadio Bentegodi di VERONA, in diretta s… -