Chelsea scatenato, preso Havertz per 90 milioni (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - LONDRA, 03 SET - Nuovo colpo del Chelsea, che si è assicurato Kai Havertz, giovane talento tedesco pagato al Bayer Leverkusen 90 milioni di euro più 25 di bonus. Inseguito ormai da diverse ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - LONDRA, 03 SET - Nuovo colpo del Chelsea, che si è assicurato Kai Havertz, giovane talento tedesco pagato al Bayer Leverkusen 90 milioni di euro più 25 di bonus. Inseguito ormai da diverse se ...

Milan scatenato: Ibra, Tonali, Brahim. E ora Bakayoko per il poker Champions

Dal rinnovo di Zlatan rossoneri inarrestabili: lo spagnolo oggi arriva in prestito secco, con il Real si discuterà più avanti del riscatto. Il prossimo colpo è il francese del Chelsea ...

