Cessioni Juventus: dopo Perin c’è un altro addio, incasso da 20-25 milioni (Di giovedì 3 settembre 2020) Cessioni Juventus- Come confermato in mattinata, la Juventus starebbe definendo con il Genoa il passaggio di Perin in rossoblù. Accordo ormai a un passo dall’ufficialità. Non solo, i bianconeri sarebbero pronti a cedere anche Romero all’Atalanta. Operazione basata sul prestito con diritto di riscatto fissato a 20-25 milioni, questo ciò che riporta “Sky Sport”. Cessioni Juventus, Higuain all’Inter Miami: rebus Bernardeschi e Douglas Costa dopo Romero sarà la volta di Higuain, il quale sarebbe ormai vicinissimo all’accordo totale con l’Inter Miami. Da valutare la buonuscita in favore dell’argentino. Leggi anche:Juventus, colpo a sorpresa dopo ... Leggi su juvedipendenza

Il giornalista ed esperto di calciomercato della redazione dell'emittente satellitare, Luca Marchetti, ha parlato di Arek Milik a Radio Marte. Cosa ne sarà del futuro di Arkadiusz Milik? A fare il pun ...

Luis Suarez alla Juventus, c’è un ostacolo imprevisto

La Juventus non ha spazio in rosa per tesserare Luis Suarez come extracomunitario. Ma la moglie dell’uruguaiano ha cittadinanza italiana, e potrebbe bastare se… Nelle ultime settimane si sono molto in ...

