Cercasi Conte disperatamente: fugge e si trasforma nell’Uomo invisibile. Gli sfottò del web (Di giovedì 3 settembre 2020) Giuseppe Conte dal 19 Agosto, data quasi emblematica dopo una lunga intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, ha scelto la via della fuga e del silenzio da ogni problema. Non si capisce ancora se sia una scelta del tutto volontaria o almeno in parte imposta. O se invece sia semplicemente una strategia di tempo e comunicazione, ma proprio nel campo della politica, il silenzio e il nascondersi diventano una fragilità tangibile. Il silenzio assordante di Conte Sicuramente qualcosa è cambiato. Si è passati da una sovraesposizione a rete unificate, dirette Facebook, ad un silenzio assordante, quasi a volersi nascondere nelle tenebre che tanto decanta. Il premier da sempre in prima fila con le conferenze stampa, non solo quelle serali, con il Paese che aspettava un suo cenno sulla libertà e sull’emergenza. Alle ... Leggi su secoloditalia

