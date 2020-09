Cellino: “Tonali gran tifoso rossonero. Marotta ci teneva, forse non c’era disponibilità economica” (Di giovedì 3 settembre 2020) Intervistato da Top Calcio 24, Massimo Cellino ha ricostruito le ultime fasi della trattativa che porterà Sandro Tonali al Milan: “Avevo un’offerta del Barcellona, l’agente un accordo con l’Inter. Ci aveva pensato anche il Manchester United, ma quando Sandro ha saputo del Milan non ha capito più nulla, è stato irremovibile. Lui è innamorato dei colori rossoneri. Marotta ci teneva tanto e Conte apprezzava molto Tonali. Magari non esisteva la disponibilità economica, questo non lo so… Non bisogna vergognarsi, anche se tutto questo tempo perso ha dilaniato la situazione”. Foto: sito ufficiale Brescia. L'articolo Cellino: “Tonali gran tifoso rossonero. Marotta ci ... Leggi su alfredopedulla

