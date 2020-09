Cavolfiore intero al forno, facile e dietetico: meno di 30 calorie a porzione. (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Cavolfiore intero al forno è la ricetta più facile del mondo, ma vi strabilierà per il suo gusto raffinato. Leggerissimo, dietetico, può essere servito appena sfornato al naturale o accompagnato da intingoli che ne esaltino il sapore: va a nozze, ad esempio, con una fonduta di formaggi o un mix di erbette. Date sfogo alla creatività. Stanche di cucinare? Sempre davanti a i fornelli a spignattare, in questa quarantena infinita? Risolvete il pranzo o la cena con questo contorno che si cuoce da solo! Curiose? Iniziamo! Cavolfiore intero al forno: ingredienti e preparazione. Per questa ricetta vi serviranno: Cavolfiore intero, 1 sale, q.b. olio extravergine d’oliva, ... Leggi su pianetadonne.blog

cavolfiore_ills : @PsicologaLopez Negro bello? Ma ti sei rincoglionita? A parte il fatto che quella parola è offensiva.. l'intero po… -

Ultime Notizie dalla rete : Cavolfiore intero L'estate sta finendo: iniziano le brassicacee Agronotizie