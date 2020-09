Caterina Balivo rivela il suo peso ma lascia tutti increduli (Foto) (Di giovedì 3 settembre 2020) Il peso di Caterina Balivo non rientra nei primi pensieri di chi segue il gossip o altro ma la conduttrice ha stupito un po’ tutti rivelando quanto pesa (Foto). Alle donne non piace riferire i propri numeri, Caterina Balivo è di certo bellissima, alta e magra ma adesso starà ancora più simpatica alle donne. Non si è mai sentita bellissima, altissima e in gran forma, certo non si lamenta dei doni che ha ricevuto dalla nascita ma non nasconde nemmeno che ha la pancetta e che combatte come tutte con la cellulite. tutti difetti che non vediamo ma lei sì, però non è un problema e divertita confida anche che pesa 64 chili. Mentre si faceva coccolare dalle mani dell’hair stylist per ... Leggi su ultimenotizieflash

LeGrazieWebzine : I trascorsi da (bellissima) modella di Caterina Balivo. #caterinabalivo #instabeauty #celebrity #italianbeauty… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: CATERINA BALIVO: PASSERÀ UN PO' DI TEMPO PRIMA DI TORNARE IN TV - louiscyfere : Caterina Balivo: senza filtri e senza trucco si svela su Instagram - lorenzog31 : RT @bubinoblog: CATERINA BALIVO: PASSERÀ UN PO' DI TEMPO PRIMA DI TORNARE IN TV - bubinoblog : CATERINA BALIVO: PASSERÀ UN PO' DI TEMPO PRIMA DI TORNARE IN TV -