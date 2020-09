Catania, lo staff tecnico al completo (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Calcio Catania rende nota la composizione dello staff tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2020/21:Allenatore – Responsabile tecnico: Giuseppe Raffaele AddamoAllenatore in seconda: Giuseppe LeonettiCollaboratore tecnico: Gianluca CristaldiAllenatore dei portieri: Armando PantanelliResponsabile della Preparazione Atletica: Giuseppe ColombinoPreparatore atletico: Andrea ManninoTeam Manager: Emanuele Passanisi ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Catania: giovedì la presentazione del nuovo staff tecnico

Giovedì 3 settembre alle 15.30 in sala congressi, a Torre del Grifo, l'amministratore unico Nico Le Mura e il responsabile area tecnica Vincenzo Guerini presenteranno ufficialmente ai giornalisti ed a ...

