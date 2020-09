Castelfiorentino, incidente tra autocarro e moto: morto 19enne (Di giovedì 3 settembre 2020) Terribile incidente a Castelfiorentino. Lo scontro fatale tra un autocarro e una moto guidata da un 19enne. morto il ragazzo: incidente sulla strada comunale Tragedia a Cstelfiorentino in provincia di Firenze. Un 19enne ha perso la vita in seguito a un incidente questo pomeriggio su una strada comunale in via Lucardese. Il giovane alla guida della sua moto si è scontrato con un autocarro, riportando gravissime ferite. Il motociclista stava percorrendo quella zona insieme ad altri amici appassionati di moto, tutti giovanissimi. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 3 settembre, sul posto sono intervenuti gli uomini dell polizia ... Leggi su bloglive

