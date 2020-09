Castel di Sangro, il cardinale Sepe benedice gli Azzurri: Che ognuno si esprima al meglio (Di giovedì 3 settembre 2020) Trasferta calcistica per l’arcivescovo di Napoli che oggi è a Castel di Sangro per incontrare il Napoli con il suo allenatore Rino Gattuso. Il cardinale Crescenzio Sepe sarà accolto dal presidente Aurelio de Laurentiis. Il card. Sepe si farà portavoce delle aspettative e degli auguri dei napoletani presso gli ‘Azzurri’ e presso la Società, portando la benedizione “perché ciascuno, giocatore o tecnico o dirigente, possa esprimere al meglio la propria vocazione, le proprie doti e il proprio impegno, esaltando il valore morale e sociale dello sport e, nello specifico, del calcio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

sscnapoli : Oggi alle 15:30, presso il Palasport di Castel di Sangro, il Presidente @ADeLaurentiis parteciperà al convegno “Una… - sscnapoli : Graditissima visita del Ministro Costa al ritiro di Castel di Sangro. ?? #ForzaNapoliSempre - tvdellosport : ?? CASTEL DI SANGRO ?? #Napoli: #DeLaurentiis sfida la #Juventus ??? @manuelparlato #Sportitalia - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli, il report da Castel di Sangro: personalizzato per Ounas, Ma… - Salvato95551627 : RT @NCN_it: #NAPOLI, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A CASTEL DI SANGRO: TRE AZZURRI HANNO LAVORATO IN PALESTRA -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Sangro

Undicesimo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Come si apprende dal consueto report della SSC Napoli diffuso attraversi i canali di informazione ufficiali del club partenopeo, i ca ...03.09 12:39 - 14 FOTO IN HD - Napoli a Castel di Sangro, 11° giorno di ritiro, allenamento per gli azzurri e visita del Cardinale Sepe 03.09 12:36 - FOTO SHOW - Napoli, il Cardinale Sepe a Castel di ...