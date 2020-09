Caso Navalny: Mosca respinge le accuse della Germania su avvelenamento (Di giovedì 3 settembre 2020) 'Non vi sono ragioni per accusare la Russia di aver avuto un ruolo nell'avvelenamento' afferma il portavoce di Putin, che poi sostiene di non vedere motivi per eventuali sanzioni contro il Paese Leggi su tg.la7

MattiaBBagnoli : Secondo Berlino nel corpo di @navalny sono state trovate tracce di composto al nervino Novichok. Ambasciatore russo… - turra_elena : RT @jeperego: Con la chiara presa di posizione sul caso #Navalny Angela #Merkel si conferma la grande leader del mondo libero. https://t.… - HoMadopa : RT @GerosaLorenzo: Vi lamentate dell’Europa a trazione Franco-Tedesca ma mentre noi ci balocchiamo con banchi a rotelle e ciclabili sullo S… - Blackskorpion4 : RT @sanspretensions: Breve #thread sul caso #Navalny: Angela Merkel è cresciuta nella DDR, paese in cui la Stasi impiegava, per spiare gli… - MelaCar51 : RT @PoliticaPerJedi: Mentre noi siamo qua a ravanarci l'ombelico con l'imperdibile taglio dei parlamentari Angela Merkel convoca l'ambascia… -