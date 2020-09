Caso Messi, arriva la clamorosa svolta: le parole del padre (Di giovedì 3 settembre 2020) Cambia tutto per la situazione che riguarda l'argentino: Jorge, padre del calciatore, ha confermato che i colloqui con Bartomeu sono stati positivi Leggi su 90min

telecincoes : El 'caso Messi' da un giro radical ?? - capuanogio : La chiave del caso #Messi secondo #MD: il contratto pare dare ragione al #Barcellona ma l’argentino potrebbe libera… - jrbasket2015 : RT @marifcinter: Ieri il Barcellona aveva minacciato il padre di Messi di denunciare qualunque club l'avesse messo sotto contratto sfruttan… - _enz29 : RT @marifcinter: Ieri il Barcellona aveva minacciato il padre di Messi di denunciare qualunque club l'avesse messo sotto contratto sfruttan… - Ste_Gualdoni : RT @fede_spi: Situazione #Messi secondo me: -SE effettivamente rimarrà, non escludo possa rinnovare visto che Bartomeu andrà via tra qualch… -