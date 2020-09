Caso Mediaset, la Corte Ue accoglie il ricorso di Vivendi (Di giovedì 3 settembre 2020) La Corte Ue accoglie il ricorso di Vivendi, piccolo colpo di scena nel Caso Mediaset. Le parti potrebbero arrivare a un accordo. Nuovo colpo di scena nella diatriba che vede contrapposti Mediaset e Vivendi, con la Corte Ue che ha accolto il ricorso presentato dalla società francese. Caso Mediaset, la decisione dell’Agcom su Vivendi La questione è legata alla disposizione dell’Agcom, secondo cui Vivendi non avrebbe potuto acquisire il 28% del capitale di Mediaset alla luce delle disposizioni in materia contenute nella legge Gasparri. L’acquisizione avrebbe rappresentato un ostacolo al pluralismo ... Leggi su newsmondo

