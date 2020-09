Caso Bellomo, pm Piacenza chiede condanna a tre anni e quattro mesi (Di giovedì 3 settembre 2020) Nel processo abbreviato a Francesco Bellomo, arriva la richiesta di condanna da parte della Procura di Piacenza per l'ex consigliere di Stato: tre anni e quattro mesi per stalking e lesioni ai danni di una giovane partecipante alla scuola di formazione "Diritto e Scienza". Leggi su tg24.sky

Tre anni e quattro mesi di reclusione: è questa la richiesta formulata dalla procura di Piacenza per l'ex giudice Francesco Bellomo, a processo per stalking e lesioni ai danni di una giovane partecipa ...