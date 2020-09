Carta docenti, in arrivo nuovo bonus 500 euro: a metà settembre la domanda (Di giovedì 3 settembre 2020) Nella giornata di ieri, il sito della Carta docenti non era raggiungibile, risultando in fase di aggiornamento. Ad oggi, invece, il portale Cartadeldocente.istruzione.it è di nuovo accessibile e nella homepage fornisce importanti indicazioni sul bonus per il nuovo anno scolastico. In apertura del sito, è possibile leggere questo avviso “a partire da metà settembre p.v. l’applicazione Cartadeldocente sarà aperta per consentire la gestione del bonus. Si segnala che ai portafogli dei docenti saranno attribuiti anche i residui relativi all’anno scolastico 2019/2020.” Questo vuol dire che da metà settembre, sarà possibile accedere nuovamente ... Leggi su italiasera

